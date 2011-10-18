МКК Кредисмайл

выбрать город Регистрационный номер 001503760006741
Основной сферой деятельности МКК "Кредисмайл" является предоставление краткосрочных займов населению на банковскую карту.

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Справочная информация
Информация о МКК Кредисмайл
Регистрационный номер 001503760006741
Торговая марка
Credismile
Адрес
344092, Ростовская обл, г. Ростов-На-Дону, ул. Волкова, д. 9 Б ком. 1А
Телефон
8(928) 773-93-38
ОГРН
1156196030946
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