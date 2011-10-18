МКК Credit.ClubРегистрационный номер 651303465003905
Микрокредитная компания, которая использует собственные средства для кредитования своих клиентов. Активно сотрудничает с малым и средним бизнесом, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, которые занимаются строительным бизнесом, операциями с недвижимостью, производством, металлообработкой, оптовой и розничной торговлей.
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