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МКК Credit.Club

Регистрационный номер 651303465003905
Микрокредитная компания, которая использует собственные средства для кредитования своих клиентов. Активно сотрудничает с малым и средним бизнесом, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, которые занимаются строительным бизнесом, операциями с недвижимостью, производством, металлообработкой, оптовой и розничной торговлей.

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Справочная информация
Информация о МКК Credit.Club
Регистрационный номер 651303465003905
Торговая марка
Credit.Club
Адрес
620075, г. Екатеринбург ул. Малышева 51 Бизнес Центр «Высоцкий» Офис 25/07
ОГРН
1126678009380