МКК Credit.Club Регистрационный номер 651303465003905

Микрокредитная компания, которая использует собственные средства для кредитования своих клиентов. Активно сотрудничает с малым и средним бизнесом, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, которые занимаются строительным бизнесом, операциями с недвижимостью, производством, металлообработкой, оптовой и розничной торговлей.

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