МКК Полушка

выбрать город Регистрационный номер 1703045008623
Основной сферой деятельности ООО МКК «Полушка» (бренд HoneyMoney) является предоставление краткосрочных микрозаймов населению.

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Справочная информация
Информация о МКК Полушка
Регистрационный номер 1703045008623
Торговая марка
HoneyMoney
Адрес
105318, г. Москва, ул. Измайловский Вал, д. 20 стр. 1 Э/ пом. / ком. 3/VII/2
Телефон
8 (800) 200-16-65
ОГРН
5177746152150
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