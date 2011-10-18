МКК Макс.Кредит

выбрать город Регистрационный номер 651503140006267
Основной сферой деятельности ООО МКК «Макс.Кредит» (бренд Max.Credit) является предоставление краткосрочных займов населению.

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Справочная информация
Информация о МКК Макс.Кредит
Регистрационный номер 651503140006267
Торговая марка
Max.Credit
Адрес
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 8 литера А пом. 16-Н
Телефон
8 800 555-95-32
ОГРН
1147847358383
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