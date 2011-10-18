МКК Открытые финансыРегистрационный номер 1803045008788
МКК "Открытые Финансы" функционирует на рынке с 2018 года. Основной сферой деятельности компании является выдача краткосрочных микрозаймов без залога онлайн через сервис CASH BUS.
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