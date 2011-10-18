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МКК Открытые финансы

Регистрационный номер 1803045008788
МКК "Открытые Финансы" функционирует на рынке с 2018 года. Основной сферой деятельности компании является выдача краткосрочных микрозаймов без залога онлайн через сервис CASH BUS.
Микрозаймы
Название Cтавка, в день Cумма, ₽ Cрок, дней
Микрозайм от 1,5% от 7 000
до 50 000 		от 7 до 21

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Информация
МКК "Открытые Финансы" функционирует на рынке с 2018 года. Основной сферой деятельности компании является выдача краткосрочных микрозаймов без залога онлайн через сервис CASH BUS. Его ключевыми преимуществами являются гибкие способы погашения, быстрая проверка, приемлемый уровень ставок.
Справочная информация
Информация о МКК Открытые финансы
Регистрационный номер 1803045008788
Торговая марка
Cash Bus
Руководитель
Киргуева Олеся
Адрес
111397, г. Москва, просп. Зелёный, д. 20, эт. 10, пом. 1, ком. 11-14
Телефон
8 (985) 973-08-66
ОГРН
1187746138029
Официальный сайт
https://www.pswallet.ru/