МКК Открытые финансы Регистрационный номер 1803045008788

МКК "Открытые Финансы" функционирует на рынке с 2018 года. Основной сферой деятельности компании является выдача краткосрочных микрозаймов без залога онлайн через сервис CASH BUS.

Микрозаймы Название Cтавка, в день Cумма, ₽ Cрок, дней Микрозайм от 1,5% от 7 000

до 50 000 от 7 до 21

Информация МКК "Открытые Финансы" функционирует на рынке с 2018 года. Основной сферой деятельности компании является выдача краткосрочных микрозаймов без залога онлайн через сервис CASH BUS. Его ключевыми преимуществами являются гибкие способы погашения, быстрая проверка, приемлемый уровень ставок.