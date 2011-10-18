МКК Пойдем!выбрать город Регистрационный номер 1703045008240
ООО МKК «Пойдем!» — микрофинансовая организация, созданная в России Банком АО КБ «Пойдем!».
Микрозаймы
|Название
|Cтавка, в день
|Cумма, ₽
|Cрок, дней
|Сам себе начальник
|от 0,11%
|
от 30 000
до 200 000
|от 395 до 1094
|ДАйдЕМ
|от 0,49%
|
от 10 000
до 30 000
|от 61 до 334
|До зарплаты
|от 1%
|
от 1 000
до 10 000
|от 5 до 30
Справочная информация
Информация о МКК Пойдем!
Регистрационный номер 1703045008240
- Торговая марка
- Пойдем!
- Руководитель
- Фирсов Николай Николаевич
- Адрес
- 127015 г. Москва, ул. Бутырская дом 76, строение 1
- ОГРН
- 1177746088200
- Официальный сайт
- mfopoidem.com
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