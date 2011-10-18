МКК Пойдем!

выбрать город Регистрационный номер 1703045008240
ООО МKК «Пойдем!» — микрофинансовая организация, созданная в России Банком АО КБ «Пойдем!».
Микрозаймы
Название Cтавка, в день Cумма, ₽ Cрок, дней
Сам себе начальник от 0,11% от 30 000
до 200 000 		от 395 до 1094
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ДАйдЕМ от 0,49% от 10 000
до 30 000 		от 61 до 334
онлайн-заявка
До зарплаты от 1% от 1 000
до 10 000 		от 5 до 30
онлайн-заявка
Справочная информация
Информация о МКК Пойдем!
Регистрационный номер 1703045008240
Торговая марка
Пойдем!
Руководитель
Фирсов Николай Николаевич
Адрес
127015 г. Москва, ул. Бутырская дом 76, строение 1
ОГРН
1177746088200
Официальный сайт
mfopoidem.com
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