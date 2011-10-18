МКК Ваш инвесторвыбрать город Регистрационный номер 651303550004037
Основной сферой деятельности МКК "Ваш инвестор" является предоставление денежных средств населению под залог ПТС.
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