МКК ЖелДорЗайм

выбрать город Регистрационный номер 651503045006521
Основной сферой деятельности МКК "Желдорзайм" является предоставление быстрых займов железнодорожникам.

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Справочная информация
Информация о МКК ЖелДорЗайм
Регистрационный номер 651503045006521
Торговая марка
Желдорзайм
Адрес
105066, г. Москва, ул. Красносельская Нижн, д. 40/12 корп. 20 этаж 9 пом. 5Б
Телефон
8 (499) 266-90-90
ОГРН
1157746117506
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