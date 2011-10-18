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IQ Капитал, микрозаём

Курсист

Основные характеристики
  • ставка 0,16% в день
  • сумма от 1 000 до 75 000 рублей
  • срок выдачи - до 1 дня
  • цель займа: образование
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: банковский счет
онлайн-заявка
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • образование

предоставляется для оплаты курсов и дополнительного образования
Сумма займа
  • от 1 000 до 75 000 рублей

заемщик должен самостоятельно оплатить 25% стоимости услуг
Ставка
  • 0,16% в день
Срок
  • от 91 до 182 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 24.12.2018 16:25

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
от 18 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт
  • договор на оказание услуг

  • требуется предоставить реквизиты образовательного учреждения

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 1 дня
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • банковский счет

перечисляется на счет образовательного учреждения
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи

ежемесячно
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное не предусмотрено
Нарушение обязательств по займу

неустойка - 10% от суммы каждого просроченного ежемесячного платежа
Способ оплаты
  • офис компании
  • платежные терминалы
  • системы денежных переводов
  • в отделениях любого банка
  • онлайн платеж картой

погашение без комиссии в отделениях и терминалах ПАО "Бинбанк" или в кассах компании
онлайн-заявка

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