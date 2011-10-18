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Е заем, микрозаём

Повторный

Основные характеристики
  • ставка от 1,9% в день
  • сумма от 2 000 до 30 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта, системы денежных переводов, банковский счет, электронный кошелек
онлайн-заявка
89 заявок за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 2 000 до 30 000 рублей
Ставка
  • от 1,9 до 2,3% в день

зависит от срока
Срок
  • от 5 до 30 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 13:06

Требования и документы

Категория заемщиков
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
Возраст заемщика
от 20 до 65 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • системы денежных переводов
  • банковский счет
  • электронный кошелек

QIWI Кошелек; система денежных переводов CONTACT
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
  • в отделениях любого банка

банкомат Сбербанка; безналичный платеж со счет в любом банке
онлайн-заявка

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