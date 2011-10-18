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Финанс-ДА, микрозаём

Новая волна

Основные характеристики
  • ставка от 0,5% в день
  • сумма от 15 000 до 75 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта, банковский счет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 15 000 до 75 000 рублей
Ставка
  • от 0,5 до 0,75% в день
Срок
  • от 60 до 365 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 18.04.2017 13:13

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
от 21 до 75 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • банковский счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи

ежемесячно
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

0,054% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20 % годовых
Способ оплаты
  • кассы банка

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