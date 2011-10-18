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Честное слово, микрозаём

Bronze

Основные характеристики
  • ставка 1,7% в день
  • сумма от 3 000 до 12 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта, банковский счет
онлайн-заявка
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 3 000 до 12 000 рублей
Ставка
  • 1,7% в день

действует для участников программы "Привилегии"
Срок
  • от 5 до 30 дней
Комиссии

Пролонгация займа предоставляется клиентам сервиса бесплатно. Но при использовании данной услуги заемщики оплачивают дни пользования заемными средствами, на которые был продлен микрозайм.
Обеспечение
  • не требуется
Дополнительная информация

Программа "Привилегии" распространяется на повторных клиентов и действует при последующих обращениях, если заемщик добросовестно выполняет свои договорные обязательства.
Дата актуализации 21.12.2018 00:02

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
  • прочие
Возраст заемщика
от 18 до 75 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • постоянная в регионе присутствия МФО
  • постоянная в регионе предоставления займа
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

от 5 минут до 24 часов ( в крайних случаях)
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • банковский счет
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока

существует возможность отсрочки погашения
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное не предусмотрено
Нарушение обязательств по займу

При несвоевременном перечислении платежа для погашения займа и/или уплате процентов за пользование займом клиент выплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 0,2% от основной суммы долга, при этом величина неустойки не может превышать 20% годовых.
Способ оплаты
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • электронные платежные системы

банкоматы Почта Банка, платежные терминалы Элекснет ( либо электронный кошелек Элекснет), Qiwi ( Qiwi Кошелек), MOBI. Деньги
онлайн-заявка

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По виду

Онлайн

Без отказа

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