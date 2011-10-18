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Микро Капитал Руссия, микрозаём

Scoring estate (под залог недвижимости)

Основные характеристики
  • ставка 0,08% в день
  • сумма от 300 000 до 15 000 000 рублей
  • срок выдачи - до 5 дней
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • форма выдачи: банковский счет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 300 000 до 15 000 000 рублей

сумма займа не может превышать 70% от стоимости недвижимости
Ставка
  • 0,08% в день
Срок
  • от 91 до 1824 дней
Обеспечение
  • залог недвижимости
Дата актуализации 26.12.2018 00:14

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
от 25 до 65 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • временная на территории государства
Доход
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
  • свидетельство о временной регистрации
  • документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 5 дней
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • банковский счет
Погашение
Порядок погашения
  • индивидуальный график
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • офис компании
  • платежные терминалы
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • в отделениях любого банка

бесплатно: кассы компании

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