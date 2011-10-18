Категория заемщиков работники по найму

Возраст заемщика от 25 до 65 лет

Регистрация постоянная на территории государства

временная на территории государства

Доход справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию