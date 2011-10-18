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Лига денег, микрозаём

На дому

Основные характеристики
  • ставка от 0,46% в день
  • сумма от 10 000 до 40 000 рублей
  • срок выдачи - до 1 дня
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта, системы денежных переводов, банковский счет
онлайн-заявка
8 заявок за 30 дней
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  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 10 000 до 40 000 рублей

для повторных заемщиков - до 55 тыс. рублей
Ставка
  • от 0,46 до 0,56% в день
Срок
  • от 1 до 365 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 23:54

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
  • бюджетники
Возраст заемщика
от 18 до 75 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 1 дня
Оформление займа
  • на дому (выезд агента)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • системы денежных переводов
  • банковский счет

Требуется наличие действующего текущего счета в любом банке
Погашение
Порядок погашения
  • индивидуальный график

Если сумма микрозайма предоставлена заемщику в понедельник, то первый платеж заемщик вносит в первый понедельник недели, следующей за неделей предоставления микрозайма, последующие платежи вносятся каждый понедельник еженедельно. Если сумма микрозайма предоставлена заемщику в любой другой день недели, кроме понедельника, то первый платеж заемщик вносит во второй понедельник недели, следующей за неделей предоставления микрозайма, последующие платежи вносятся каждый понедельник еженедельно. Последний платеж заемщик вносит в день, соответствующий дню недели предоставления микрозайма.
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

0-20 % годовых со всей непоступившей или несвоевременно поступившей суммы просроченного основного долга по возврату микрозайма за период, когда по условиям договора микрозайма за соответствующий период нарушения обязательства на сумму микрозайма начисляются проценты; 0-0,1% от суммы просроченного основного долга за каждый день нарушения обязательств за период, когда по условиям договора микрозайма за соответствующий период нарушения обязательства на сумму микрозайма не начисляются проценты.
Способ оплаты
  • платежные терминалы
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы

бесплатно: через терминалы QIWI (КИВИ), UPS (Универсальный платежный сервис), Comepay, Элекснет, DeltaPay, ПС Contact, Прио-Внешторгбанк, Pay.Travel, Оплата.РУ, Московский кредитный банк (МКБ), Актив Банк, банковской картой через сайт компании
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