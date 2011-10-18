На дому
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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для повторных заемщиков - до 55 тыс. рублей
|Ставка
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|Срок
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|Обеспечение
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|Дата актуализации
|20.12.2018 23:54
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 18 до 75 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
|Срок выдачи
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|Оформление займа
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|Форма выдачи
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Требуется наличие действующего текущего счета в любом банке
|Порядок погашения
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Если сумма микрозайма предоставлена заемщику в понедельник, то первый платеж заемщик вносит в первый понедельник недели, следующей за неделей предоставления микрозайма, последующие платежи вносятся каждый понедельник еженедельно. Если сумма микрозайма предоставлена заемщику в любой другой день недели, кроме понедельника, то первый платеж заемщик вносит во второй понедельник недели, следующей за неделей предоставления микрозайма, последующие платежи вносятся каждый понедельник еженедельно. Последний платеж заемщик вносит в день, соответствующий дню недели предоставления микрозайма.
|Досрочное погашение
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|Нарушение обязательств по займу
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0-20 % годовых со всей непоступившей или несвоевременно поступившей суммы просроченного основного долга по возврату микрозайма за период, когда по условиям договора микрозайма за соответствующий период нарушения обязательства на сумму микрозайма начисляются проценты; 0-0,1% от суммы просроченного основного долга за каждый день нарушения обязательств за период, когда по условиям договора микрозайма за соответствующий период нарушения обязательства на сумму микрозайма не начисляются проценты.
|Способ оплаты
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бесплатно: через терминалы QIWI (КИВИ), UPS (Универсальный платежный сервис), Comepay, Элекснет, DeltaPay, ПС Contact, Прио-Внешторгбанк, Pay.Travel, Оплата.РУ, Московский кредитный банк (МКБ), Актив Банк, банковской картой через сайт компании