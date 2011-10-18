Если сумма микрозайма предоставлена заемщику в понедельник, то первый платеж заемщик вносит в первый понедельник недели, следующей за неделей предоставления микрозайма, последующие платежи вносятся каждый понедельник еженедельно. Если сумма микрозайма предоставлена заемщику в любой другой день недели, кроме понедельника, то первый платеж заемщик вносит во второй понедельник недели, следующей за неделей предоставления микрозайма, последующие платежи вносятся каждый понедельник еженедельно. Последний платеж заемщик вносит в день, соответствующий дню недели предоставления микрозайма.

Нарушение обязательств по займу