До получки
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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кратна 1000 рублей
|Ставка
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|Срок
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|Обеспечение
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|Дата актуализации
|24.12.2018 16:26
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 18 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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|Оформление займа
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|Форма выдачи
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Погашение
|Порядок погашения
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Первый платежный период начинается с даты предоставления займа и составляет 1, 2, 3 или 4 недели по выбору заемщика
|Досрочное погашение
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|Способ оплаты
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без комиссии: офисы компании, платежные терминалы Сбербанка, система "Сбербанк Онлайн", платежные терминалы Qiwi