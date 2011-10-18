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Кредит 911, микрозаём

Народный

Основные характеристики
  • ставка 0,87% в день
  • сумма от 35 000 до 100 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: наличными (в офисе, на дому)

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 35 000 до 100 000 рублей

кратна 5000 рублей
Ставка
  • 0,87% в день
Срок
  • от 1 до 168 дней

предоставляется на срок 16 и 24 недели
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 24.12.2018 16:26

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
от 18 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • наличными (в офисе, на дому)
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи

раз в две недели
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • офис компании
  • банкоматы
  • платежные терминалы

без комиссии: офисы компании, платежные терминалы Сбербанка, система "Сбербанк Онлайн", платежные терминалы Qiwi

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