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Ваши Деньги, микрозаём

Наличными

Основные характеристики
  • ставка от 1,89% в день
  • сумма от 1 000 до 30 000 рублей
  • срок выдачи - до 1 дня
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: наличными (в офисе, на дому)

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 1 000 до 30 000 рублей
Ставка
  • от 1,89 до 1,99% в день
Срок
  • от 1 до 30 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 26.12.2018 00:10

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму

Требуется наличие действующего номера мобильного телефона. Для заёмщиков в возрасте до 23 лет дополнительно контактный номер телефона одного из родителей
Возраст заемщика
от 18 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 1 дня
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • наличными (в офисе, на дому)
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

0,05% от суммы просроченного основного долга за каждый день просрочки, но не более 20% годовых
Способ оплаты
  • офис компании
  • платежные терминалы
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи

бесплатно: кассы компании, терминалы Элекснет, Qiwi, перевод Золотая Корона

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