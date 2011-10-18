Наличными
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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|Ставка
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|Срок
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|Обеспечение
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|Дата актуализации
|26.12.2018 00:10
Требования и документы
|Категория заемщиков
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Требуется наличие действующего номера мобильного телефона. Для заёмщиков в возрасте до 23 лет дополнительно контактный номер телефона одного из родителей
|Возраст заемщика
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от 18 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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|Оформление займа
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|Форма выдачи
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Погашение
|Порядок погашения
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|Досрочное погашение
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|Нарушение обязательств по займу
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0,05% от суммы просроченного основного долга за каждый день просрочки, но не более 20% годовых
|Способ оплаты
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бесплатно: кассы компании, терминалы Элекснет, Qiwi, перевод Золотая Корона