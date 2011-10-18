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Zaimon, микрозаём

Онлайн

Основные характеристики
  • ставка 1,9% в день
  • сумма от 3 500 до 30 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта, системы денежных переводов, банковский счет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 3 500 до 30 000 рублей
Ставка
  • 1,9% в день

При возникновении просроченной задолженности процентная ставка повышается до 2% в день
Срок
  • от 6 до 25 дней
Комиссии
  • 3% от суммы перевода - за погашение займа банковской картой в личном кабинете на сайте компании;
  • 100 рублей - плата за информационно-сервисное обсуживание
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 26.12.2018 00:12

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
от 21 до 63 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт

  • Дополнительно по выбору заемщика предоставляется второй документ на выбор: - водительское удостоверение, - заграничный паспорт, - военный билет, - свидетельство государственного пенсионного страхования, - свидетельство ИНН

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • системы денежных переводов
  • банковский счет
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

При возникновении просроченной задолженности процентная ставка повышается до 2% в день
Способ оплаты
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи

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