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Slon finance, микрозаём

Онлайн

Основные характеристики
  • ставка от 1% в день
  • сумма от 1 000 до 8 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 1 000 до 8 000 рублей

при первичном обращении максимальная сумма 8 000 рублей
Ставка
  • от 1 до 2,15% в день
Срок
  • от 7 до 30 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 26.12.2018 00:12

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
от 18 до 75 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное не предусмотрено
Способ оплаты
  • электронные платежные системы

Без комиссии: - банковской картой Visa или MasterCard онлайн; - через платежную систему Робокасса ( позволяет провести оплату через терминалы QIWI, Элекснет, электронные кошельки - кассы Связного и Евросети)

Виды продуктов

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По виду

Без отказа

Онлайн

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