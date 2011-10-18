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Деньги на дом, микрозаём

Стандартный

Основные характеристики
  • ставка от 0,85% в день
  • сумма от 10 000 до 25 000 рублей
  • срок выдачи - до 1 дня
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: наличными (в офисе, на дому), системы денежных переводов
онлайн-заявка
17 заявок за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 10 000 до 25 000 рублей
Ставка
  • от 0,85 до 0,86% в день
Срок
  • от 63 до 182 дней

шаг - 9 недель
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 23:45

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
от 18 до 72 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • временная на территории государства
Документы
  • паспорт

  • При оформлении заявки требуется указать название организации - работодателя и 2 контактных номера телефона

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 1 дня
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • наличными (в офисе, на дому)
  • системы денежных переводов
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное не предусмотрено
Нарушение обязательств по займу

20% годовых в день от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского микрозайма
Способ оплаты
  • платежные терминалы
  • электронные платежные системы
онлайн-заявка

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