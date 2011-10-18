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ГлавФинанс, микрозаём

Онлайн

Основные характеристики
  • ставка от 2% в день
  • сумма от 1 000 до 30 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта, системы денежных переводов
онлайн-заявка
244 заявки за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 1 000 до 30 000 рублей
Ставка
  • от 2% в день
Срок
  • от 1 до 15 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 17:32

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
от 21 до 60 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт
  • ИНН
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

  • предоставляются в электронном виде

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • системы денежных переводов
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • платежные терминалы
  • электронные платежные системы
  • в отделениях любого банка

бесплатно: с помощью карты Visa или Mastercard на сайте компании
онлайн-заявка

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