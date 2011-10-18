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- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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|Ставка
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|Срок
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|Обеспечение
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|Дата актуализации
|26.12.2018 00:14
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 20 до 70 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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|Оформление займа
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|Форма выдачи
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Первый займ - через систему денежных переводов Contact; со второго займа - на банковскую карту или счет заемщика
Погашение
|Порядок погашения
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|Досрочное погашение
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|Нарушение обязательств по займу
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В случае несвоевременной оплаты займа начисляются ежедневные штрафы 0,05% от суммы займа
|Способ оплаты
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Банковской картой на сайте компании либо наличными в банках-партнерах системы Contact