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Ферратум, микрозаём

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Основные характеристики
  • ставка от 1,6% в день
  • сумма от 1 000 до 30 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта, системы денежных переводов

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 1 000 до 30 000 рублей
Ставка
  • от 1,6 до 2% в день
Срок
  • от 7 до 30 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 26.12.2018 00:14

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
от 20 до 70 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • постоянная в регионе присутствия МФО
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • системы денежных переводов

Первый займ - через систему денежных переводов Contact; со второго займа - на банковскую карту или счет заемщика
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

В случае несвоевременной оплаты займа начисляются ежедневные штрафы 0,05% от суммы займа
Способ оплаты
  • электронные платежные системы
  • в отделениях любого банка

Банковской картой на сайте компании либо наличными в банках-партнерах системы Contact

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