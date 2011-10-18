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Деньги Взаймы, микрозаём

Стандарт

Основные характеристики
  • ставка от 0,9% в день
  • сумма от 10 000 до 60 000 рублей
  • срок выдачи - до 1 дня
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 10 000 до 60 000 рублей
Ставка
  • от 0,9 до 2% в день
Срок
  • от 14 до 84 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дополнительная информация

Только для подписания в Москве и Ярославле
Дата актуализации 25.12.2018 23:26

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
от 20 до 65 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 1 дня
Оформление займа
  • офис компании
  • на дому (выезд агента)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

пени - 0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • платежные терминалы
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • почта РФ

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