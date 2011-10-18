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Smart Credit, микрозаём

Smart#1

Основные характеристики
  • ставка 1,9% в день
  • сумма от 2 000 до 14 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта, системы денежных переводов, электронный кошелек
онлайн-заявка
77 заявок за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 2 000 до 14 000 рублей
Ставка
  • 1,9% в день

при просрочке ставка повышается до 2,2%
Срок
  • от 7 до 21 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 23:36

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
от 18 до 70 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • системы денежных переводов
  • электронный кошелек
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

При возникновении просроченной задолженности ставка повышается до 2,2% в день.
Способ оплаты
  • платежные терминалы
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • в отделениях любого банка
онлайн-заявка

Виды продуктов

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Онлайн

По виду

Без отказа

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