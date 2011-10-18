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Profi Credit, микрозаём

Профи Комфорт

Основные характеристики
  • ставка от 0,45% в день
  • сумма от 10 000 до 80 000 рублей
  • срок выдачи - до 1 дня
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: банковский счет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 10 000 до 80 000 рублей

до 50 000 при первичном обращении
Ставка
  • от 0,45 до 2,25% в день

зависит от срока займа
Срок
  • от 91 до 365 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 25.12.2018 23:58

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
Возраст заемщика
от 26 до 64 лет
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 12 месяцев
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • постоянная в регионе присутствия МФО
Документы
  • паспорт
  • пенсионное удостоверение

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 1 дня
Оформление займа
  • офис компании
  • на дому (выезд агента)
Форма выдачи
  • банковский счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи

ежемесячно
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • платежные терминалы
  • в отделениях любого банка

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