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Срочноденьги, микрозаём

Срочнокарта

Основные характеристики
  • ставка 2,24% в день
  • сумма от 2 000 до 30 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта
онлайн-заявка
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 2 000 до 30 000 рублей

кратна 100 рублям
Ставка
  • 2,24% в день
Срок
  • от 2 до 16 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 26.12.2018 00:10

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
Возраст заемщика
от 18 до 80 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • постоянная в регионе присутствия МФО
  • постоянная в регионе предоставления займа
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • пластиковая карта

заем выдается на выпускаемую компанией карту международной платежной системы Mastercard
Погашение
Порядок погашения
  • индивидуальный график
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • офис компании
  • платежные терминалы
  • системы денежных переводов
  • салоны связи
  • в отделениях любого банка
онлайн-заявка

Виды продуктов

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По виду

Без отказа

Онлайн

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