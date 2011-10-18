Абитуриент
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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предоставляется для оплаты первого семестра обучения в ВУЗе
|Сумма займа
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заемщик должен самостоятельно оплатить 10% стоимости услуг
|Ставка
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|Срок
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|Обеспечение
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|Дата актуализации
|24.12.2018 16:24
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 18 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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|Оформление займа
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|Форма выдачи
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перечисляется на счет образовательного учреждения
Погашение
|Порядок погашения
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ежемесячно
|Досрочное погашение
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|Нарушение обязательств по займу
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неустойка - 10% от суммы каждого просроченного ежемесячного платежа
|Способ оплаты
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погашение без комиссии в отделениях и терминалах ПАО "Бинбанк" или в кассах компании