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Экофинанс, микрозаём

Кредит на ноль

Основные характеристики
  • ставка 0% в день
  • сумма от 1 000 до 30 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта, системы денежных переводов, банковский счет
онлайн-заявка
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая

предоставляется при первичном обращении в компанию
Сумма займа
  • от 1 000 до 30 000 рублей
Ставка
  • 0% в день

при нарушении заемщиком условий возврата долга в установленный договором срок процентная ставка повышается до 1,7-2,15% в день
Срок
  • от 5 до 30 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 17:20

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • прочие
  • пенсионеры
Возраст заемщика
от 22 до 75 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • системы денежных переводов
  • банковский счет
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
  • индивидуальный график

индивидуальный график возможен при возникновении у заемщика просроченной задолженности
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

0,05% в день от суммы просроченной задолженности ( не более 20% годовых)
Способ оплаты
  • кассы банка
  • платежные терминалы
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
  • в отделениях любого банка
онлайн-заявка

Виды продуктов

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