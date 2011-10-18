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АзияКредит, микрозаём

Наличными

Основные характеристики
  • ставка от 0,22% в день
  • сумма от 15 000 до 100 000 рублей
  • срок выдачи - до 2 дней
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: наличными в офисе
онлайн-заявка
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 15 000 до 100 000 рублей
Ставка
  • от 0,22 до 1,4% в день
Срок
  • от 91 до 365 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 26.12.2018 00:13

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
от 21 до 65 лет
Регистрация
  • временная в регионе присутствия МФО
Документы
  • паспорт
  • другие документы
  • заявление-анкета

  • миграционная карта, регистрация или разрешение на временное проживание или вид на жительство, фотография. Граждане Республики Узбекистан и Таджикистан должны иметь документы, подтверждающие право на временное осуществление трудовой деятельности (разрешение на работы, патент), а в случае его отсутствия полис ДМС.

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 2 дней
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • наличными в офисе

Могут быть предоставлены как индивидуальные микрозаймы, так и групповые микрозаймы созаемщикам, состоящим из 2-3 человек, на условиях солидарной ответственности.
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • офис компании
  • в отделениях любого банка
  • системы денежных переводов
онлайн-заявка

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