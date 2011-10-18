Документы

паспорт

другие документы

заявление-анкета

миграционная карта, регистрация или разрешение на временное проживание или вид на жительство, фотография. Граждане Республики Узбекистан и Таджикистан должны иметь документы, подтверждающие право на временное осуществление трудовой деятельности (разрешение на работы, патент), а в случае его отсутствия полис ДМС.