Вход
Мани Фанни Онлайн, микрозаём

Престижно Мани

Основные характеристики
  • ставка 0,5% в день
  • сумма от 81 000 до 100 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

Посмотрите другие микрозаймы с онлайн-заявкой

  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение
  • Экспертиза Банки.ру

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 81 000 до 100 000 рублей
Ставка
  • 0,5% в день
Срок
  • от 213 до 365 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дополнительная информация

Заем по паспорту.
Дата актуализации 25.12.2018 23:57

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
Возраст заемщика
от 20 до 70 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • пенсионное удостоверение
  • ИНН
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • водительское удостоверение
  • загранпаспорт
  • свидетельство о регистрации транспортного ср-ва

  • паспорт требуется обязательно, второй документ из указанных выше на выбор

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

принятие решения по заявке в режиме он-лайн
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • пластиковая карта
Погашение
Порядок погашения
  • индивидуальный график
Способ оплаты
  • кассы банка
  • системы денежных переводов

возможно погашение займа при помощи банкоматов и офисов Спецсетьстройбанка; в отделениях Сбербанка; с помощью банковской карты Visa или MasterCard

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках микрозаймов, выявленных по результатам исследования рынка
Особые ограничения

для постоянных клиентов

Виды продуктов

Вернуться на страницу поиска микрозаймов

Без отказа

По виду

Онлайн

Показать еще