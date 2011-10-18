Категория заемщиков работники по найму

Возраст заемщика от 27 до 65 лет

Стаж работы на последнем месте не менее 12 месяцев

Регистрация постоянная на территории государства

временная на территории государства

Доход справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию