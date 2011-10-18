Надежный
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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|Ставка
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зависит от срока и суммы займа
|Срок
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|Обеспечение
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|Дата актуализации
|20.12.2018 17:40
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 18 до 75 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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выдача наличных в течение 30 минут в офисе компании; выдача при заказе доставки займа на дом - в день обращения
|Оформление займа
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|Форма выдачи
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Погашение
|Порядок погашения
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раз в две недели
|Досрочное погашение
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|Способ оплаты
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через терминалы Сбербанка России, «Яндекс.Деньги», со счета мобильного телефона (только для МТС), через «QIWI Кошелек», терминалы QIWI