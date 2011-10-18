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Саммит, микрозаём

Надежный

Основные характеристики
  • ставка от 0,54% в день
  • сумма от 5 000 до 100 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: наличными (в офисе, на дому)
онлайн-заявка
58 заявок за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 5 000 до 100 000 рублей
Ставка
  • от 0,54 до 0,9% в день

зависит от срока и суммы займа
Срок
  • от 84 до 364 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 17:40

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
от 18 до 75 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

выдача наличных в течение 30 минут в офисе компании; выдача при заказе доставки займа на дом - в день обращения
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • наличными (в офисе, на дому)
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи

раз в две недели
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • офис компании
  • платежные терминалы
  • электронные платежные системы
  • в отделениях любого банка

через терминалы Сбербанка России, «Яндекс.Деньги», со счета мобильного телефона (только для МТС), через «QIWI Кошелек», терминалы QIWI
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