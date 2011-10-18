Вход
ОТП Финанс, микрозаём

Нецелевой

Основные характеристики
  • ставка от 0,04% в день
  • сумма от 15 000 до 1 000 000 рублей
  • срок выдачи - до 5 дней
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: банковский счет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

Посмотрите другие микрозаймы с онлайн-заявкой

  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 15 000 до 1 000 000 рублей
Ставка
  • от 0,04 до 0,19% в день
Срок
  • от 365 до 1824 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 26.12.2018 00:10

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
Возраст заемщика
от 21 до 69 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • постоянная в регионе присутствия МФО
  • постоянная в регионе предоставления займа
Документы
  • ИНН
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 5 дней
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • банковский счет

требуется заключение договора банковского счета АО «ОТП Банк»
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи

ежемесячно
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

неустойка - 20% годовых
Способ оплаты
  • кассы банка
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • почта РФ

Виды продуктов

Вернуться на страницу поиска микрозаймов

По виду

Онлайн

Без отказа

Показать еще