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O'money, микрозаём

Добрый (наличными)

Основные характеристики
  • ставка 2,15% в день
  • сумма от 5 000 до 30 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: наличными в офисе

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 5 000 до 30 000 рублей

до 15 000 при первом обращении
Ставка
  • 2,15% в день
Срок
  • от 5 до 30 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 26.12.2018 00:01

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
  • обратившиеся впервые
  • студенты
  • прочие
Возраст заемщика
от 18 до 80 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • постоянная в регионе присутствия МФО
  • постоянная в регионе предоставления займа
Документы
  • паспорт
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

в течение нескольких минут, максимум – через пару часов
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • наличными в офисе
Погашение
Порядок погашения
  • индивидуальный график

возможные способы внесения платежей оговариваются на этапе оформления займа
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

20% от суммы основного долга за каждый день просрочки, при условии продолжении начислении процентов
Способ оплаты
  • офис компании
  • в отделениях любого банка

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