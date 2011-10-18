Вход
O'money, микрозаём

Заслуженный (пенсионерам)

Основные характеристики
  • ставка 1% в день
  • сумма от 5 000 до 30 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: наличными в офисе, пластиковая карта, банковский счет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

Посмотрите другие микрозаймы с онлайн-заявкой

  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 5 000 до 30 000 рублей
Ставка
  • 1% в день
Срок
  • от 5 до 30 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 26.12.2018 00:09

Требования и документы

Категория заемщиков
  • пенсионеры
Возраст заемщика
от 45 до 70 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • постоянная в регионе присутствия МФО
  • постоянная в регионе предоставления займа
Документы
  • паспорт
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • пенсионное удостоверение

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

в течение нескольких минут, максимум – через пару часов
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • наличными в офисе
  • пластиковая карта
  • банковский счет

Яндекс.Деньги
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

20% от суммы основного долга за каждый день просрочки, при условии продолжении начислении процентов
Способ оплаты
  • офис компании
  • в отделениях любого банка

Виды продуктов

Вернуться на страницу поиска микрозаймов

Без отказа

Онлайн

По виду

Показать еще