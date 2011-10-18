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Pay P. S., микрозаём

Онлайн

Основные характеристики
  • ставка 1,9% в день
  • сумма от 2 000 до 10 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта, системы денежных переводов
онлайн-заявка
2 заявки за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 2 000 до 10 000 рублей
Ставка
  • 1,9% в день

при возникновении просроченной задолженности процентная ставка повышается до 2% в день
Срок
  • от 1 до 31 дней
Комиссии

1,4% - плата за информационно-сервисное обслуживание; 3% - комиссия за погашение банковской картой в личном кабинете на сайте
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 23:58

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
от 18 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт

  • второй документ на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт, военный билет, свидетельство государственного пенсионного страхования, ИНН

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

в течении нескольких минут
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • системы денежных переводов

с помощью системы денежных переводов Contact; с помощью дебетовой и кредитной карты; перевод на Яндекс.Деньги
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

при просрочке оплаты задолженности по займу ставка увеличивается до 2% в день
Способ оплаты
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • в отделениях любого банка
онлайн-заявка

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