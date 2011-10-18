Требования к автомобилю: • ТС/СМ принадлежит Заемщику на праве собственности, что подтверждается оригиналом паспорта транспортного средства (ПТС) или оригиналом паспорта самоходной машины и других видов техники (ПСМ) • ТС российского и иностранного производства категорий В, C, D • СМ российского и иностранного производства категорий В, C, D, Е, F • Для ТС категории B - дата выпуска ТС: автомобили иностранного производства не старше 15 лет; отечественного производства не старше 7 лет; автомобили иностранного производства марка/модель AUDI A4, A6, A8; BMW 1,3,5,6,7, Х3, Х4, X5, Х6; FordMondeo; LexusRX; MERCEDES-BENZ CL, E, G, ML, S,; TOYOTA LAND CRUISER не старше 18 лет • Для ТС категории C, D и для СМ категории B, C, D, Е, F - дата выпуска рассматривается индивидуально • ТС не находится в залоге/кредите/не наложены обременения по суду • ТС находится в исправном техническом состоянии и не имеет существенных повреждений конструктивных элементов кузова