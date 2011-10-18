Бизнес-займ
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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максимальная сумма кредита не может превышать более 70% от среднерыночной стоимости ТС
|Ставка
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|Срок
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предоставляется сроком на 1, 2 или 3 года
|Обеспечение
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Требования к автомобилю: • ТС/СМ принадлежит Заемщику на праве собственности, что подтверждается оригиналом паспорта транспортного средства (ПТС) или оригиналом паспорта самоходной машины и других видов техники (ПСМ) • ТС российского и иностранного производства категорий В, C, D • СМ российского и иностранного производства категорий В, C, D, Е, F • Для ТС категории B - дата выпуска ТС: автомобили иностранного производства не старше 15 лет; отечественного производства не старше 7 лет; автомобили иностранного производства марка/модель AUDI A4, A6, A8; BMW 1,3,5,6,7, Х3, Х4, X5, Х6; FordMondeo; LexusRX; MERCEDES-BENZ CL, E, G, ML, S,; TOYOTA LAND CRUISER не старше 18 лет • Для ТС категории C, D и для СМ категории B, C, D, Е, F - дата выпуска рассматривается индивидуально • ТС не находится в залоге/кредите/не наложены обременения по суду • ТС находится в исправном техническом состоянии и не имеет существенных повреждений конструктивных элементов кузова
|Дата актуализации
|19.02.2019 15:17
Требования и документы
|Категория заемщиков
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юридические лица
|Возраст заемщика
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от 21 до 65 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
|Срок выдачи
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|Оформление займа
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|Форма выдачи
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|Порядок погашения
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|Досрочное погашение
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|Нарушение обязательств по займу
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20% годовых от суммы просроченной задолженности (основного долга и процентов за пользование займом) за каждый календарный день ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского микрозайма
|Способ оплаты
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