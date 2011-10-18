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CarMoney, микрозаём

Бизнес-займ

Основные характеристики
  • ставка от 0,1% в день
  • сумма от 500 000 до 3 000 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • форма выдачи: банковский счет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 500 000 до 3 000 000 рублей

максимальная сумма кредита не может превышать более 70% от среднерыночной стоимости ТС
Ставка
  • от 0,1 до 0,16% в день
Срок
  • от 365 до 1095 дней

предоставляется сроком на 1, 2 или 3 года
Обеспечение
  • залог транспортного средства

Требования к автомобилю: • ТС/СМ принадлежит Заемщику на праве собственности, что подтверждается оригиналом паспорта транспортного средства (ПТС) или оригиналом паспорта самоходной машины и других видов техники (ПСМ) • ТС российского и иностранного производства категорий В, C, D • СМ российского и иностранного производства категорий В, C, D, Е, F • Для ТС категории B - дата выпуска ТС: автомобили иностранного производства не старше 15 лет; отечественного производства не старше 7 лет; автомобили иностранного производства марка/модель AUDI A4, A6, A8; BMW 1,3,5,6,7, Х3, Х4, X5, Х6; FordMondeo; LexusRX; MERCEDES-BENZ CL, E, G, ML, S,; TOYOTA LAND CRUISER не старше 18 лет • Для ТС категории C, D и для СМ категории B, C, D, Е, F - дата выпуска рассматривается индивидуально • ТС не находится в залоге/кредите/не наложены обременения по суду • ТС находится в исправном техническом состоянии и не имеет существенных повреждений конструктивных элементов кузова
Дата актуализации 19.02.2019 15:17

Требования и документы

Категория заемщиков
  • индивидуальные предприниматели

юридические лица
Возраст заемщика
от 21 до 65 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • постоянная в регионе присутствия МФО
Документы
  • паспорт
  • ПТС (паспорт транспортного ср-ва)

  • свидетельство о регистрации транспортного средства/самоходной машины; ПСМ (паспорт самоходной машины и других видов техники)

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • банковский счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

20% годовых от суммы просроченной задолженности (основного долга и процентов за пользование займом) за каждый календарный день ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского микрозайма
Способ оплаты
  • системы денежных переводов

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