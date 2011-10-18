Транспортный (под залог ПТС)
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
|
|Сумма займа
|
максимальная сумма до 70% от рыночной стоимости предмета залога
|Ставка
|
|Срок
|
|Обеспечение
|
категории B: иностранного производства не старше 15 лет, отечественного - не старше - 7 лет; категории D и C: - не старше 15 лет; при залоге ПСМ принимаются самоходные машины категории B,C,D или E возрастом до 15 лет
|Дата актуализации
|26.12.2018 00:00
Требования и документы
|Категория заемщиков
|
|Возраст заемщика
|
от 18 до 80 лет
|Регистрация
|
|Документы
|
Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
|
до трех часов
|Оформление займа
|
|Форма выдачи
|
Яндекс.Деньги
Погашение
|Порядок погашения
|
каждые 15 дней
|Досрочное погашение
|
|Нарушение обязательств по займу
|
20% от суммы основного долга за каждый день просрочки, при условии продолжении начислении процентов
|Способ оплаты
|
Яндекс.Деньги