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O'money, микрозаём

Жилые метры (под залог имущества)

Основные характеристики
  • ставка 0,16% в день
  • сумма от 100 000 до 4 000 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • форма выдачи: пластиковая карта, банковский счет, электронный кошелек, наличными в офисе

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 100 000 до 4 000 000 рублей

максимальная сумма до 70% от рыночной стоимости предмета залога
Ставка
  • 0,16% в день
Срок
  • от 30 до 365 дней
Обеспечение
  • залог недвижимости

предмет залога должен находиться в г. Москве, Московской области, Саратовской области или Краснодарском крае. Предметом залога может быть квартира, блок в таунхаусе,комната, дом с земельным участком
Дата актуализации 26.12.2018 00:01

Требования и документы

Категория заемщиков
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
  • обратившиеся впервые
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
от 19 до 80 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • постоянная в регионе присутствия МФО
  • постоянная в регионе предоставления займа
Документы
  • паспорт
  • документы по предоставляемому залогу
  • договор на приобретение имущества

  • Выписка из ЕГРП не старше 5 дней

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

в течение нескольких минут, максимум – через пару часов
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
  • офис компании
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • банковский счет
  • электронный кошелек
  • наличными в офисе

Яндекс.Деньги
Погашение
Порядок погашения
  • индивидуальный график

не реже 1 раза в месяц. возможна пролонгация по соглашению сторон
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

20% от суммы основного долга за каждый день просрочки, при условии продолжении начислении процентов
Способ оплаты
  • офис компании
  • в отделениях любого банка

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