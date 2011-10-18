Жилые метры (под залог имущества)
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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максимальная сумма до 70% от рыночной стоимости предмета залога
|Ставка
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|Срок
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|Обеспечение
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предмет залога должен находиться в г. Москве, Московской области, Саратовской области или Краснодарском крае. Предметом залога может быть квартира, блок в таунхаусе,комната, дом с земельным участком
|Дата актуализации
|26.12.2018 00:01
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 19 до 80 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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в течение нескольких минут, максимум – через пару часов
|Оформление займа
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|Форма выдачи
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Яндекс.Деньги
Погашение
|Порядок погашения
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не реже 1 раза в месяц. возможна пролонгация по соглашению сторон
|Досрочное погашение
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|Нарушение обязательств по займу
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20% от суммы основного долга за каждый день просрочки, при условии продолжении начислении процентов
|Способ оплаты
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