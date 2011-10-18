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O'money, микрозаём

Скорая помощь (рефинансирование)

Основные характеристики
  • ставка 0,33% в день
  • сумма от 30 000 до 500 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • цель займа: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта, банковский счет, электронный кошелек

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • рефинансирование
Сумма займа
  • от 30 000 до 500 000 рублей
Ставка
  • 0,33% в день
Срок
  • от 90 до 180 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 25.12.2018 23:59

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
  • обратившиеся впервые
  • студенты
  • прочие
Возраст заемщика
от 18 до 80 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • постоянная в регионе присутствия МФО
  • постоянная в регионе предоставления займа
Доход
  • справка по форме 2-НДФЛ
Документы
  • паспорт
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

  • оригинал действующего договора займа

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

в течение нескольких минут, максимум – через пару часов
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • банковский счет
  • электронный кошелек

Яндекс.Деньги
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи

каждые 15 дней
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

20% от суммы основного долга за каждый день просрочки, при условии продолжении начислении процентов
Способ оплаты
  • офис компании
  • в отделениях любого банка

на счет в банке

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По виду

Онлайн

Без отказа

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