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Саммит, микрозаём

Для ИП

Основные характеристики
  • ставка 0,5% в день
  • сумма от 50 000 до 500 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: наличными (в офисе, на дому)
онлайн-заявка
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 50 000 до 500 000 рублей
Ставка
  • 0,5% в день
Срок
  • от 91 до 365 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 17:42

Требования и документы

Категория заемщиков
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
от 21 до 70 лет
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:

нахождение бизнеса в одном из городов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Астрахань, Великий Новгород, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Севастополь, Симферополь, Тверь, Томск, Тула, Уфа, Хабаровск, Владивосток
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт
  • ИНН

  • ОГРНИП

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

выдача наличных в течение пяти минут в офисе компании; выдача при заказе доставки займа на дом - в день обращения
Оформление займа
  • офис компании
  • на дому (выезд агента)
Форма выдачи
  • наличными (в офисе, на дому)
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • офис компании
  • платежные терминалы
  • электронные платежные системы
  • в отделениях любого банка

через терминалы Сбербанка России, «Яндекс.Деньги», со счета мобильного телефона (только для МТС), через «QIWI Кошелек», терминалы QIWI
онлайн-заявка

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По виду

Без отказа

Онлайн

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