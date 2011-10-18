Для ИП
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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|Ставка
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|Срок
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|Обеспечение
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|Дата актуализации
|20.12.2018 17:42
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 21 до 70 лет
|Стаж работы
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Требования к трудоустройству:
нахождение бизнеса в одном из городов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Астрахань, Великий Новгород, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Севастополь, Симферополь, Тверь, Томск, Тула, Уфа, Хабаровск, Владивосток
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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выдача наличных в течение пяти минут в офисе компании; выдача при заказе доставки займа на дом - в день обращения
|Оформление займа
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|Форма выдачи
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Погашение
|Порядок погашения
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|Досрочное погашение
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|Способ оплаты
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через терминалы Сбербанка России, «Яндекс.Деньги», со счета мобильного телефона (только для МТС), через «QIWI Кошелек», терминалы QIWI