Большие деньги
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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|Ставка
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со второго по седьмой день процентная ставка составляет - 0% в день
|Срок
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|Обеспечение
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|Дата актуализации
|20.12.2018 23:44
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 20 до 60 лет
|Регистрация
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|Документы
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|Прочие требования к заемщику
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заемщикам в возрасте от 20 до 28 лет для рассмотрения заявки на микрозаем необходимо предоставить контактное лицо - родственника старше 40 лет.
Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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до 30 минут
|Оформление займа
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|Форма выдачи
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система переводов Contact (при первичном обращении)
Погашение
|Порядок погашения
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единовременный либо аннуитетный платеж
|Досрочное погашение
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|Способ оплаты
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QIWI,Золотая Корона