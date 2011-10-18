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Fastmoney, микрозаём

Пенсионный

Основные характеристики
  • ставка от 0% в день
  • сумма от 2 000 до 10 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: наличными в офисе, пластиковая карта, системы денежных переводов
онлайн-заявка
23 заявки за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 2 000 до 10 000 рублей
Ставка
  • до 3% в день
Срок
  • от 2 до 16 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 23:43

Требования и документы

Категория заемщиков
  • пенсионеры
Возраст заемщика
от 20 до 60 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • временная в регионе присутствия МФО
  • временная в регионе предоставления займа
Документы
  • паспорт
  • другие документы
  • пенсионное удостоверение

  • временная регистрация по месту нахождения офиса Fastmoney, оформленная не менее чем на 6 месяцев (при наличии)

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

до 30 минут
Оформление займа
  • офис компании
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • наличными в офисе
  • пластиковая карта
  • системы денежных переводов

система переводов Contact (при первичном обращении)
Погашение
Порядок погашения
  • индивидуальный график

единовременный либо аннуитетный платеж
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • платежные терминалы
  • системы денежных переводов
  • офис компании

QIWI,Золотая Корона
онлайн-заявка

Виды продуктов

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По виду

Без отказа

Онлайн

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