Нарушение обязательств по займу

При нарушении заемщиком второго срока возврата займа и процентов, заемщик обязан дополнительно оплатить неустойку в размере 0,05% от займа и начисленных на сумму займа процентов за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы займа и начисленных на сумму займа процентов.