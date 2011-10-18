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Деньга, микрозаём

Наличными

Основные характеристики
  • ставка от 1,95% в день
  • сумма от 2 000 до 30 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: наличными (в офисе, на дому)
онлайн-заявка
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  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 2 000 до 30 000 рублей
Ставка
  • от 1,95 до 3% в день
Срок
  • от 5 до 28 дней
Комиссии

нет
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 17:36

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
  • прочие
Возраст заемщика
от 18 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • наличными (в офисе, на дому)
Погашение
Порядок погашения
  • индивидуальный график

заемщик должен погасить займ в первый установленный компанией срок
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

При нарушении заемщиком второго срока возврата займа и процентов, заемщик обязан дополнительно оплатить неустойку в размере 0,05% от займа и начисленных на сумму займа процентов за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы займа и начисленных на сумму займа процентов.
Способ оплаты
  • офис компании
  • кассы банка
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
онлайн-заявка

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