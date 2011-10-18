Наличными
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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|Ставка
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|Срок
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|Комиссии
|
нет
|Обеспечение
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|Дата актуализации
|20.12.2018 17:36
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 18 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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|Оформление займа
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|Форма выдачи
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Погашение
|Порядок погашения
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заемщик должен погасить займ в первый установленный компанией срок
|Досрочное погашение
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|Нарушение обязательств по займу
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При нарушении заемщиком второго срока возврата займа и процентов, заемщик обязан дополнительно оплатить неустойку в размере 0,05% от займа и начисленных на сумму займа процентов за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы займа и начисленных на сумму займа процентов.
|Способ оплаты
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