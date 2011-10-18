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MigCredit, микрозаём

Автокредит

Основные характеристики
  • ставка от 0,09% в день
  • сумма от 100 000 до 1 000 000 рублей
  • срок выдачи - до 1 дня
  • цель займа: автомобиль
  • требуется обеспечение
  • форма выдачи: пластиковая карта, системы денежных переводов, банковский счет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • автомобиль
Сумма займа
  • от 100 000 до 1 000 000 рублей
Ставка
  • от 0,09 до 0,11% в день
Срок
  • от 365 до 1825 дней
Обеспечение
  • другое

20% первоначального взноса от стоимости приобретаемого автомобиля иностранных брендов категории «B», с годом выпуска не ранее 10 лет на дату погашения кредита
Дата актуализации 25.02.2019 13:50

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
от 24 до 60 лет
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт
  • водительское удостоверение
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • загранпаспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 1 дня

от 5 минут до 24 часов
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • системы денежных переводов
  • банковский счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • офис компании
  • платежные терминалы
  • системы денежных переводов
  • в отделениях любого банка

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