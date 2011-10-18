с помощью банковской карты на сайте компании; на номер QIWI Кошелька компании, через систему CONTACT

время обработки заявки - до 60 минут; время перечисления средств - 15 минут после одобрения заявки

Микрозайм Онлайн заем для повторных клиентов

Процентная ставка: 1,5% в день, срок – от 5 до 30 дней.

При сумме займа 5 000 рублей сроком на 30 дней по ставке 1,5% в день размер платежа составит 7 250 рублей, из которого переплата - 2 250 рубля.