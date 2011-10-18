Микрозайм
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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|Ставка
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|Срок
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|Обеспечение
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|Дата актуализации
|17.05.2019 17:40
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 20 до 55 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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|Оформление займа
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|Форма выдачи
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Погашение
|Порядок погашения
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возможна отсрочка с уплатой комиссии и процентов за прошедший период кредитования
|Досрочное погашение
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|Способ оплаты
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Микрозайм Микрозайм
Процентная ставка: 1,5% в день, срок – от 7
до 21 дня.
При сумме займа 7 000 рублей сроком на 30 дней по ставке 1,5% в день размер платежа составит 10 150 рублей, из которого переплата - 3 150 рубля.