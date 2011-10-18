возможна отсрочка с уплатой комиссии и процентов за прошедший период кредитования

Микрозайм Микрозайм

Процентная ставка: 1,5% в день, срок – от 7 до 21 дня.

При сумме займа 7 000 рублей сроком на 30 дней по ставке 1,5% в день размер платежа составит 10 150 рублей, из которого переплата - 3 150 рубля.