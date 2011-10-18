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Открытые финансы, микрозаём

Микрозайм

Основные характеристики
  • ставка 1,5% в день
  • сумма от 7 000 до 50 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 7 000 до 50 000 рублей
Ставка
  • 1,5% в день
Срок
  • от 7 до 21 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 17.05.2019 17:40

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
  • прочие
Возраст заемщика
от 20 до 55 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока

возможна отсрочка с уплатой комиссии и процентов за прошедший период кредитования
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное не предусмотрено
Способ оплаты
  • офис компании
  • электронные платежные системы

Микрозайм Микрозайм

Процентная ставка: 1,5% в день, срок – от 7 до 21 дня.
При сумме займа 7 000 рублей сроком на 30 дней по ставке 1,5% в день размер платежа составит 10 150 рублей, из которого переплата - 3 150 рубля.

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По виду

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