Повторный заем
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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|Ставка
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конкретная процентная ставка согласовывается в Индивидуальных условиях
|Срок
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|Обеспечение
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|Дата актуализации
|16.07.2019 14:57
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 18 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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|Оформление займа
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|Форма выдачи
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для получения займа обязательно наличие у заемщика карты платежной системы Visa, MasterCard или МИР
Погашение
|Порядок погашения
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|Нарушение обязательств по займу
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|Способ оплаты
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оплату можно произвести с банковской карты, через терминалы Сбербанка или приложение «Сбербанк-онлайн», а также перечислением на расчетный счет ООО МКК «Метрокредит» по реквизитам
Микрозайм Повторный заем
Процентная ставка: 0 - 1% в день, срок – от 16
до 30 дней.
При сумме займа 5 000 рублей сроком на 30 дней по ставке 1% в день размер платежа составит 6 500 рублей, из которого переплата - 1 500 рубль.