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Метрокредит, микрозаём

Повторный заем

Основные характеристики
  • ставка от 0% в день
  • сумма от 1 000 до 30 000 рублей
  • срок выдачи - до 2 дней
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта
онлайн-заявка
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 1 000 до 30 000 рублей
Ставка
  • до 1% в день

конкретная процентная ставка согласовывается в Индивидуальных условиях
Срок
  • от 16 до 30 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 16.07.2019 14:57

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
  • бюджетники
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
  • обратившиеся впервые
  • прочие
Возраст заемщика
от 18 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • нет

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 2 дней
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта

для получения займа обязательно наличие у заемщика карты платежной системы Visa, MasterCard или МИР
Погашение
Порядок погашения
  • в конце срока
Нарушение обязательств по займу
  • до 20% годовых со всей не поступившей или несвоевременно поступившей суммы;
  • до 0,1% за каждый день нарушения обязательств со всей не поступившей или несвоевременно поступившей суммы
Способ оплаты
  • онлайн платеж картой
  • платежные терминалы

оплату можно произвести с банковской карты, через терминалы Сбербанка или приложение «Сбербанк-онлайн», а также перечислением на расчетный счет ООО МКК «Метрокредит» по реквизитам
онлайн-заявка

Микрозайм Повторный заем

Процентная ставка: 0 - 1% в день, срок – от 16 до 30 дней.
При сумме займа 5 000 рублей сроком на 30 дней по ставке 1% в день размер платежа составит 6 500 рублей, из которого переплата - 1 500 рубль.

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Онлайн

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