оплату можно произвести с банковской карты, через терминалы Сбербанка или приложение «Сбербанк-онлайн», а также перечислением на расчетный счет ООО МКК «Метрокредит» по реквизитам

Микрозайм Повторный заем

Процентная ставка: 0 - 1% в день, срок – от 16 до 30 дней.

При сумме займа 5 000 рублей сроком на 30 дней по ставке 1% в день размер платежа составит 6 500 рублей, из которого переплата - 1 500 рубль.