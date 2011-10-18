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Влияние Запада, микрозаём

Микрозайм

Основные характеристики
  • ставка от 0,08% в день
  • сумма от 30 000 до 500 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • форма выдачи: наличными (в офисе, на дому)

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 30 000 до 500 000 рублей
Ставка
  • от 0,08 до 0,82% в день
Срок
  • от 91 до 1824 дней
Обеспечение
  • залог недвижимости
  • залог транспортного средства
Дата актуализации 26.07.2019 12:55

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • прочие
Возраст заемщика
от 21 до 65 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • договор на приобретение имущества
  • ПТС (паспорт транспортного ср-ва)

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • офис компании
Форма выдачи
  • наличными (в офисе, на дому)
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • офис компании

Микрозайм Микрозайм

Процентная ставка: 0,08 - 0,82% в день, срок – от 91 до 1824 дней.
При сумме займа 30 000 рублей сроком на 91 день по ставке 0,82% в день размер платежа составит 52 386 рубля, из которого переплата - 22 386 рубля.

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