Микрозайм Микрозайм

Процентная ставка: 0,08 - 0,82% в день, срок – от 91 до 1824 дней.

При сумме займа 30 000 рублей сроком на 91 день по ставке 0,82% в день размер платежа составит 52 386 рубля, из которого переплата - 22 386 рубля.