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Взаимно, микрозаём

Займ под залог ПТС

Основные характеристики
  • ставка 0,23% в день
  • сумма от 100 000 до 2 000 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • цель займа: товары, образование, лечение, путешествие / отдых, ремонт, развитие (ведение) личного подсобного хозяйства, предпринимательские цели, рефинансирование, другая
  • требуется обеспечение
  • форма выдачи: пластиковая карта, наличными (в офисе, на дому), системы денежных переводов

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • товары
  • образование
  • лечение
  • путешествие / отдых
  • ремонт
  • развитие (ведение) личного подсобного хозяйства
  • предпринимательские цели
  • рефинансирование
  • другая
Сумма займа
  • от 100 000 до 2 000 000 рублей
Ставка
  • 0,23% в день
Срок
  • от 365 до 1095 дней
Комиссии

не взимаются
Обеспечение
  • залог транспортного средства

под залог ПТС;
для юридических лиц или с поручительством юрлица – без залога
Дата актуализации 15.08.2019 15:12

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • прочие
Возраст заемщика
от 21 до 69 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • паспорт
  • ПТС (паспорт транспортного ср-ва)
  • водительское удостоверение

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день

заявка рассматривается онлайн от 5 до 15 минут
Оформление займа
  • офис компании
  • на дому (выезд агента)
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта
  • наличными (в офисе, на дому)
  • системы денежных переводов

на карту, наличными или по системе Contact
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи

возможность первые 6 месяцев оплачивать только проценты по займу
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

0,054% в день на остаток тела долга
Способ оплаты
  • офис компании
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы

Микрозайм Займ под залог ПТС

Процентная ставка: 0,23% в день, срок – от 365 до 1095 дней.
При сумме займа 100 000 рублей сроком на 365 дней по ставке 0,23% в день размер платежа составит 183 950 рубля, из которого переплата - 83 950 рубля.

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