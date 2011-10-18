под залог ПТС; для юридических лиц или с поручительством юрлица – без залога

Микрозайм Займ под залог ПТС

Процентная ставка: 0,23% в день, срок – от 365 до 1095 дней.

При сумме займа 100 000 рублей сроком на 365 дней по ставке 0,23% в день размер платежа составит 183 950 рубля, из которого переплата - 83 950 рубля.