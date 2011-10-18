Займ под залог ПТС
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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|Ставка
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|Срок
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|Комиссии
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не взимаются
|Обеспечение
|
под залог ПТС;
|Дата актуализации
|15.08.2019 15:12
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 21 до 69 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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заявка рассматривается онлайн от 5 до 15 минут
|Оформление займа
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|Форма выдачи
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на карту, наличными или по системе Contact
Погашение
|Порядок погашения
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возможность первые 6 месяцев оплачивать только проценты по займу
|Досрочное погашение
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|Нарушение обязательств по займу
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0,054% в день на остаток тела долга
|Способ оплаты
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Микрозайм Займ под залог ПТС
Процентная ставка: 0,23% в день, срок – от 365
до 1095 дней.
При сумме займа 100 000 рублей сроком на 365 дней по ставке 0,23% в день размер платежа составит 183 950 рубля, из которого переплата - 83 950 рубля.